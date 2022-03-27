Звіт про воєнні дії станом на 25.03. Informacja z frontu

Противнику не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.
На Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.
На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснено поширення листівок.
В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.
На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика “Валентин Пикуль”, ракетного катера “Набережные Челны” та двох десантних катерів.
Угруповання Сил оборони продовжує оборонну операцію, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника, боронить державний кордон України, знищує ворога на землі, у повітрі та у морі.
Сильні разом! Зберігаємо спокій! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Trwa trzydziesty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wrogowi nie udało się osiągnąć głównych celów wojny na dużą skalę - blokady Kijowa i dostępu do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Po części wrogowi udało się stworzyć korytarz lądowy między tymczasowo okupowaną Autonomiczną Republiką Krymu a częścią obwodu donieckiego.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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