Звіт про воєнні дії станом на 26.03. Aktualna informacja z frontu

Противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави, завдання якої залишаються не виконаними.
На Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу, при спробах просунутись вперед успіху не мав, зазнав втрат. Продовжував спроби штурму міста Маріуполь, наносив авіаційні удари та здійснював артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Намагався здійснити просування з метою зайняття центральної частини міста.
Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Авдіївському напрямку проводив штурмові дії та намагався розвинути наступ в напрямку населеного пункту Новобахмутівка, успіху не мав.
На Таврійському напрямку противник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.
Основні зусилля Сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.
На Південнобузькому нарямку противник здійснював інженерне обладнання позицій та проводив артилерійські обстріли окремих підрозділів Збройних Сил України. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення запасів.
Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Trwa trzydziesty pierwszy dzień heroicznej konfrontacji narodu ukraińskiego z rosyjską inwazją wojskową.
Wróg kontynuuje zakrojoną na szeroką skalę agresję zbrojną na nasze państwo, którego zadania pozostają niespełnione.
Główne wysiłki Sił Zbrojnych skoncentrowane są na zapobieżeniu posuwaniu się nieprzyjaciela w kierunku Krzywego Rogu, Zaporożu oraz obronie miasta Mikołajów, utrzymaniu niektórych obszarów wybrzeża morskiego; ochrona i obrona infrastruktury krytycznej; wyzwolenie czasowo okupowanych terytoriów.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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