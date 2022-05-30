Звіт про воєнні дії станом на 29.05. Aktualna informacja z frontu

Розпочалась дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.
На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.
На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.
Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.
На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.
Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.
За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів..
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczął się dziewięćdziesiąty piąty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
W ciągu ostatnich 24 godzin w samym Doniecku i Ługańsku odparto siedem ataków wroga, zniszczono jeden czołg i sześć wrogich pojazdów. Jednostki obrony powietrznej zniszczyły bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10. Ma straty wroga w innych obszarach.
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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