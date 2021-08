Akcja „Grawer - oznakuj swoją własność” w Sosnowcu. Policjanci będą znakować rowery i sprzęt przed Stadionem Ludowym

Policja graweruje rowery i sprzęt w Sosnowcu. Ochroń się przed kradzieżą

Sosnowiec cały czas rozwija sieć ścieżek rowerowych. Ponadto co sezon pojawiają się nowe stacje w ramach Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Mieszkańcy chętnie poruszają się na rowerach, coraz szybciej rośnie liczba sosnowiczan jeżdżących na rowerach czy innych sprzętach jak hulajnogi elektryczne czy deskorolki. I choć takimi sprzętami możemy dotrzeć szybciej w niektóre miejsca, a także są one ekologiczne, to nie znika problem kradzieży pojazdów. Przestępcy włamują się najczęściej do piwnic, garaży, pomieszczeń gospodarczych i kradną m.in. rowery.

Policjantom często udaje się złapać złodzieja i odzyskać sprzęt. Niestety zdarza się tak, że trudno odnaleźć właściciela np. rowera, bo nie jest on oznakowany. Osoby zgłaszające policjantom kradzież np. roweru czy elektronarzędzi są w stanie podać najczęściej jedynie jego markę, kolor i wartość. Jak informują policjanci, trudno od nich również uzyskać dokumentację dotyczącą skradzionego przedmiotu, a tym samym numer identyfikacyjny, umożliwiający zarejestrowanie utraconego przedmiotu w policyjnym systemie.