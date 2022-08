„Babcia umarła” – zobacz miejsce, w którym rozegrała się Prowokacja Gliwicka

„Babcia umarła” – Prowokacja Gliwicka

Choć Prowokacja Gliwicka jest najbardziej znanym incydentem przeprowadzonym przez niemieckie grupy dywersyjne, faktem jest, że tym podobnych działań na pograniczu niemiecko-polskim w sierpniu 1939 było więcej. Ich celem było oskarżenie Polski o chęć naruszenia granic Trzeciej Rzeszy i przedstawienie niemieckiej agresji jako obrony przed polskimi atakami.

Gliwicką akcją dowodził oficer SS Alfred Naujocks. Hasło „Babcia umarła” będące sygnałem do rozpoczęcia dywersji otrzymał telefonicznie po południu 31 sierpnia 1939 roku. Grupa pojawiła się na terenie radiostacji ok. godz. 20:00 i weszła do budynku przez pomieszczenie maszynowni. Prowadzeni przez Naujocksa dywersanci sterroryzowali załogę radiostacji i przedstawili się jako polscy bojownicy. Celem ataku na przygraniczną radiostację było nadanie odezwy propagandowej po polsku i przedstawienie Polski jako agresora.

Jak się okazało, obiekt przy obecnej ul. Tarnogórskiej pełnił jedynie funkcję radiostacji przekaźnikowej. Studio nagraniowe i mikrofony potrzebne do nadania przekazu znajdowały się kilka kilometrów dalej, przy ul. Radiowej 2. W budynku znajduje się obecnie Szpital Miejski nr 3. Naujocks i jego grupa znaleźli w budynku przy Tarnogórskiej aparaturę do nadawania awaryjnego. Z powodów technicznych, nieumiejętności podłączenia mikrofonu bądź w wyniku interwencji jednego z pracowników radiostacji, najprawdopodobniej udało się wyemitować jedynie krótki fragment przygotowanej odezwy: