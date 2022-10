Bieruń. LO im. Powstańców Śląskich: zasłużony dla miasta Bierunia i profesor oświaty. Zobaczcie zdjęcia

- Brylant to diament, a diament - to najczystsza postać węgla. Ale żeby ten szlachetny w swej odmianie węgiel roziskrzył się w świetle promieni słonecznych brylantowym blaskiem, trzeba wiele pracy i zaangażowania. Potrzeba fachowości, intuicji, doświadczenia i wrażliwości. Na drodze do stworzenia klejnotu, czasem trzeba stracić połowę masy kryształu, by stworzyć godny oprawy w najcenniejsze kruszce brylant. Ale w liceum w Bieruniu nigdy nie byliśmy wyłącznie kolekcjonerami klejnotów. Zawsze chodziło o to, aby nie zmarnować żadnego okruch, bo i diamentowy pył jest wartościowy i potrzebny. I z tym zadaniem, aby nie zmarnować ni okrucha mierzymy się, z dobrymi efektami, od 75 lat - powiedział Romuald Kubiciel, dyrektor LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, po odebraniu w imieniu szkoły tytułu "Zasłużony dla miasta Bierunia".