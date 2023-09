Bilbioteka Śląska. Podsumowanie projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury woj. śląskiego"

Cym jest projekt "Śląskie Digitarium"?

Cyfryzacja obejmuje dokumenty piśmiennictwa, filmy, operowe kostiumy i rekwizyty oraz nagrania-wywiady historii mówionej. Po digitalizacji są one archiwizowane oraz zostaną udostępnione w Internecie w utworzonych lub zmodernizowanych serwisach, prowadzonych przez Lidera i Partnerów projektu. W projekcie powstał także serwis centralny, regionalny agregator informacyjny, stanowiący jeden punkt wyszukiwania i dostępu do serwisów instytucjonalnych.

Cele projektu "Śląskie Digitarium"

Mobilne Centrum Digitalizacji

W ramach projektu powstało także Mobilne Centrum Digitalizacji. Mobilne Centrum Digitalizacji Instytutu Myśli Polskiej to pojazd wyposażony w urządzenia do digitalizacji różnorodnych obiektów, stanowi istotny element projektu i cyfryzacji obiektów kultury w województwie. Dziedzictwo kulturowe regionu to nie tylko materialne obiekty posiadane przez instytucje kultury, Lidera i Partnerów. To także dokumenty w kolekcjach prywatnych, obiekty architektury, wydarzenia, zwyczaje i relacje świadków historii, do których można dotrzeć jedynie lokalnie.