Budowa DTŚ Wschód priorytetowym zadaniem w województwie śląskim. Powraca temat ogromnej inwestycji

Celem wtorkowego spotkania było zebranie informacji, na jakim etapie są plany dotyczące inwestycji. Samorządowcy wraz z marszałkiem rozmawiali również o możliwości pozyskania środków krajowych lub unijnych.

- Ogromnie się cieszę, że wracamy do przygotowań, do tego, żeby pozyskać finansowanie, dokumentacje i przystąpić do jej realizacji. Bez Drogowej Trasy Średnicowej układ drogowy po prostu się zatka i atrakcyjność inwestycyjna regionu śląskiego przestanie się opłacać. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj bez żadnych zgrzytów, doszliśmy do tego, że musimy to zadanie wykonać — komentował Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.