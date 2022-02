Bytom zrywa umowę z Dmitrowem w Rosji i zapewnia Drohobycz oraz Żytomierz na Ukrainie o swoim wsparciu

Umowa partnerska pomiędzy Bytomiem a Dmitrowem została podpisana 11 lipca 2005 r. W ramach umowy, miasta zadeklarowały współpracę oraz wymianę doświadczeń na płaszczyźnie m. in. gospodarki, nauki, edukacji, kultury. Tak było do tej pory. Obecnie umowa partnerska została wypowiedziana - ze strony Bytomia.

- Jest to nasz gest solidarności z partnerami z Żytomierza i Drohobycza, a zarazem głos sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji i rażącego naruszenia prawa międzynarodowego, na które nie może być przyzwolenia - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Pismo w sprawie zakończenia współpracy zostało dziś, 24 lutego, podpisane przez prezydenta Bytomia.

Natomiast w środę, 23 lutego, prezydent Wołosz rozmawiał z merem Drohobycza (miasto partnerskie Bytomia na Ukrainie), zapewniając go o gotowości Bytomia w niesieniu wszelkiej możliwej pomocy mieszkańcom Drohobycza. Bytom zadeklarował wolę przyjęcia uchodźców, którzy w razie potrzeby mogliby skorzystać z noclegu w dwóch bytomskich halach sportowych przy ul. Kosynierów i ul. Strzelców Bytomskich. Umowa partnerska Bytomia z Drohobyczem została podpisana 5 grudnia 2011 r.

Natomiast umowa z Żytomierzem została podpisana 9 września 2016 r.