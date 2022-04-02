Четвертий раунд. Українсько – російські переговори у Стамбулі (Czwarta runda. Negocjacje ukraińsko-rosyjskie w Stambule)

Переговори відбулися 29 березня у Стамбулі в палаці Долмабахче і були закритими для преси. Це був четвертий раунд переговорів української та російської делегації. Нагадаємо, що перші три раунди відбувалися очно на території Білорусі 28 лютого, 3 березня та 7 березня, але не були занадто результативними. Саме це і стало однією з причин чому президент Туреччини вирішив стати, так званим, рефері після телефонних розмов із Зеленським та Путіним напередодні.

Українська делегація їхала на переговори з чітким розумінням цілей та своєї принципіальної позиції на рахунок важливих речей.

«Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними Силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора", - заявив міністр Дмитро Кулеба. Також він доповнив, що якщо сторона РФ продовжить говорити мовою ультиматумів – сторони розійдуться.

Видання “The Financial Times” повідомляє, що Росія більше не вимагає «денацифікації» та «демілітаризації» та статусу російської мови в Україні, тобто готова відмовитись від більшості вимог, з якими розпочинала цю війну. Таким чином, РФ тепер не виступає проти вступу України до ЄС, проте наполягає на відмові від вступу у НАТО. Варто додати, що такі різкі поступки з російської сторони викликали недовіру в українських та західних дипломатів. Вони припускають, що таким чином Росія хоче виграти час щоб перегрупувати сили і здійснити новий наступ.

З української сторони натомість прозвучали наступні вимови. Для початку, армія РФ має вийти на межі 23.02.2022, тобто до цьогорічного вторгнення; окупаційна армія лишається тільки в Криму і в ОРДЛО. Згодом, низка держав мають надати Україні гарантії безпеки. Зокрема це Росія, Китай, США, Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Франція, Польща, Італія, Канада, Ізраїль. Також Україна наполягає на збройній підтримці від гарантів. Українська сторона готова гарантувати свій не вступ до блоку країн НАТО, натомість в обмін на гарантію вступу у Євросоюз.

Підсумовуючи, четвертий раунд переговорів зблизив Україну та Росію до компромісів у певних справах. Проте, найскладніші політичні питання надалі залишаються не вирішеними, зокрема, доля та статус Криму та Донбасу. Позиції сторін залишаються максимально далекими.

Negocjacje między stronami będą kontynuowane. Wierzymy w ich sukces i czekamy na osobiste spotkanie głów państw w sprawie statusu Krymu i Donbasu.

Kateryna Yakovleva

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