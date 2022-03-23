Чому так важливо розмовляти рідною мовою? Dlaczego tak ważne jest aby mówić w swoim ojczystym języku?

«Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію», - говорила Леся Українка. І справді українська лояльність у мовному питанні допровадила нас до пункту неповернення… Недооцінивши міць рідної мови, тепер ми мусимо боротися і воювати, щоб довести свою національну приналежність і вирватися з лап ворога.

Перш за все, нам варто розмовляти українською з огляду на політичну безпеку. Тепер ми чітко усвідомили, як просто ворогу знайти привід для розгортання так званих спец операцій, опираючись лише на мову людей. Перед тим як обирати російську мову для щоденного спілкування, подумайте, чи не можуть вас раптово почати «захищати», якщо ви навіть цього не хотіли?

За останні кілька років популярність української мови зростає і це чудова новина! За даними соціальних досліджень Texty.org 73% українців вважають українську мову рідною. Спілкуються вдома переважно українською 53%, російською – 29% громадян України. 66% українців вважають, що держава має сприяти подальшому втіленню закону про мову в усіх сферах. Цікавим є віковий розподіл відповідей: українська мова виявилася найбільш популярною серед молоді! Тож саме нове покоління має розвивати далі цю тенденцію і ростити національну свідомість вже на вищому рівні!