Виступ Шольца на конференції. Що привернуло увагу преси? Przemówienie Scholza na konferencji. Co przykuło uwagę prasy?

У вівторок на конференції канцлер Німеччини заявив, що зробив більше для підтримки України, ніж Великобританія, та припустив, що лише США надіслали більше військової допомоги у Київ. Про це пише The Telegraph.

«Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми», - сказав Олаф Шольц на прес-конференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії. Такі слова політика притягнули не аби яку увагу авторитетних світових видань: Bild, Deutsche Welle, Der Spiegel, Die Welt випустили статті на цю тему. Все тому, що слова Шольца занадто різко розбігаються з його діями, адже за недостатню підтримку України його критикували не лише у нашій країні, а й на Заході та, навіть, у самій Німеччині. Фактом залишається й те, що останній раз Німеччина постачала зброю Україні ще 26 березня. Більше того, це не було важке озброєння, а гранатомети, боєприпаси, протитанкові комплекси та подібного роду елементи. Згодом з’явився матеріал, в якому повідомили, що Міністерство оборони ФРН і зовсім виключило все важке озброєння зі списку потреб ЗСУ.

Проте, ось як насправді виглядала допомога Шольца Україні. Ще в кінці лютого оборонна промисловість Німеччини відправляє канцлеру довгий список усього наявного озброєння, але цим списком політик не ділився з Україною, лише повідомив, що у Німеччини не залишилось зброї, яку можливо передати українським військовим. Коли ж вище згаданий список потрапив до рук українського посла, Шольц не розгубився і повідомив про те, що ця зброя не працює… Та і на цьому ще не все. Згодом список потрапив й до преси, але і тут канцлер знайшов аргумент, щоб не виникало лишніх питань – українська армія не зможе освоїти таку зброю за визначений час. Після чого німецькі експерти повідомили, що здобути потрібні компетенції можливо за 2-3 тижні. Проте Олаф Шольц не змінно стояв на своїй позиції і цього разу в гру увійшло НАТО, адже саме від членів союзу потрібна згода на передачу зброї. Подальшим кроком стала заява про те, що ніхто із союзників НАТО не надає важке озброєння Україні. Коли і ця інформація виявилася не правдивою, Шольц під тиском повідомляє про виділення 2 млрд. євро на воєнні потреби Україні. Але і тут згодом вияснилось, що насправді виділено лише 1 млрд., та він буде недоступний ще 2-3 місяці…

На підставі такої хронології подій, стає зрозуміло, чому слова канцлера викликали обурення. Адже замість того, щоб прямо заявити про не готовність Німеччини допомагати Україні, Олаф Шольц цинічно заявляє, що допомагає більше, ніж «майже будь-хто інший». Na wtorkowej konferencji kanclerz Niemiec powiedział, że zrobił więcej, aby wesprzeć Ukrainę niż Wielką Brytanię. „Niemcy są jednym z głównych zwolenników Ukrainy pod względem militarnym i prawdopodobnie tylko Stany Zjednoczone są bardziej wspierające niż my” – powiedział Scholz na konferencji z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Kateryna Yakovleva

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Pomoc humanitarna w ukraińskich schroniskach