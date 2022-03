Czesi wspierają Ukrainę, przyjęli już ponad 30 tysięcy uchodźców, organizują zbiórki, koncerty i akcje humanitarne

Według zagranicznej policji, od początku rosyjskiej inwazji do Czech zgłosiło się ponad 33 000 uchodźców . Minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan powiedział w piątek, 4 marca, że w kraju przebywa obecnie około 50 000 ukraińskich uchodźców. W kraju wprowadzono również stan potrzeby na 30 dni, czyli najniższy ze stanów kryzysowych, aby pomóc ukraińskim uchodźcom i ludziom, którzy opiekują się nimi dzień i noc. Na mieszkańców kraju stan ten nie ma żadnego wpływu.

Miliard koron dla potrzebujących z Ukrainy

Czeska organizacja charytatywna People in Need uzyskała w ramach zbiórki dla Ukrainy do środy rana ponad miliard koron. Twórca Seznamu, Ivo Lukaczovicz pierwszego dnia wojny przekazał organizacji 23 miliony koron. Sklep internetowy Alza.cz przekazala 22 miliony koron. Taką samą kwotę zadeklarowała grupa inwestycyjna Pale Fire Capital, która dodatkowo przygotowała 250 miejsc dla uchodźców w wynajmowanych przez nią nieruchomościach.