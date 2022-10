Częstochowa: Przegląd zespołów folklorystycznych w Klubie Politechnik [ZDJĘCIA]

Przegląd zespołów folklorystycznych miał charakter konkursu i był adresowany do zespołów grupujących osoby w różnym wieku. Udział w imprezie był okazją do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim integracji i wzajemnej inspiracji.

Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom wszystkich prezentacji. GRAND PRIX zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”. Nagroda specjalna Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie trafiła do Kapeli Ludowej „Rybnianie”, a kolejne miejsca na podium zajęli: Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” (I miejsce), Zespół „Karolinki” (II miejsce), Koło Gospodyń Wiejskich Wręczyca Wielka oraz Zespół Śpiewaczy „Kościelanki” (III miejsce ex aequo). Poza tym przyznano również wiele wyróżnień. Jedno z nich trafiło do Zespółu Folklorystycznego "Wrzosowianie" z gminy Poczesna.