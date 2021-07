Czy Ogród Japoński w Parku Śląskim jest japoński? Woda, wiśniowy sad i tematyczna roślinność

Park Śląski. Ogród Japoński jest japoński?

Ogród Japoński w Parku Śląskim już jest otwarty. Od pierwszego dnia obiekt przyciąga tłumy. Ludzie chcą zobaczyć nową inwestycję. Oglądają ogród z tarasu widokowego, robią sobie zdjęcia przy skałach w ogrodzie żwirowym Zen oraz spacerują przy sztucznej rzece, który spływa do dużego zbiornika wodnego. I wszyscy wiedzą, że jest to Ogród Japoński. Ale właściwie dlaczego on jest japoński? Zobaczymy co takiego japońskiego jest w Ogrodzie Japońskim Parku Śląskiego.

- Od 13 lipca można przenieść się ciałem i duchem do fragmentu Kraju Kwitnącej Wiśni, który po 50 latach w końcu odzyskuje swój blask. Modernizacja Ogrodu Japońskiego, która jest częścią programu Jessica, szczęśliwie dobiegła końca. Trasa spacerowa po asymetrycznych kamieniach, tematyczna roślinność i relaksujący szum wody pozwolą na wyciszenie i kontemplację - zaznacza Dagmara Piskorz, rzeczniczka Parku Śląskiego.