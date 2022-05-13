Діалог з путіним. Dialog z putinem. Президент України Володимир Зеленський виступив у ефірі італійського телеканалу Rai 1

Президент України Володимир Зеленський виступив у ефірі італійського телеканалу Rai 1.
Ключове з інтерв'ю:
Зараз на переговорах йдеться про відхід росією на межі територій, зайнятих до 24 лютого.
Зеленський готовий говорити з Путіним без посередників.
Етап, коли з росією можна було вести діалог «з вином за столом» у минулому. "У цьому келиху не вино, а кров наших людей". Але має бути «прагматичний діалог».
Я готовий говорити із Путіним без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, — Зеленський у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Що стосується перемовин з РФ, питання ускладнюється щоденно...Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", — заявив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що через звірства військ РФ, які викриваються після деокупації українських містечок і сіл, українське суспільство не налаштовано позитивно щодо можливості перемовин з РФ.
Також Президент зазначив,що Макрон пропонував поступитися суверенітетом України задля збереження обличчя путіна, — Зеленський.
"Макрон хотів знайти результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов і з боку російської федерації. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету задля того, аби зберегти обличчя путіну... Мені здається, це не дуже коректно...", — заявив Президент України в ефірі італійського телеканалу Rai 1.
Prezydent Ukrainy w swoim wywiadzie dla włoskiej telewizji podkreślił, że jest gotowy do dialogu z putinem bez pośredników, mimo tego, sytuacja codziennie się komplikuje ze względu na okrucieństwa robione przez rosyjskich żołnierzy.
Solomiia Mykytsei
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