Діалог з путіним. Dialog z putinem. Президент України Володимир Зеленський виступив у ефірі італійського телеканалу Rai 1

Solomiia Mykytsei
Падіння не пройшло просто так
Падіння не пройшло просто так Вадим Буряк
Udostępnij:
Кривава і жорстока війна,котра щоденно забирає життя в української нації триває вже практично 3 місяці. За цей час Президент України - Володимир Зеленський став однією з найвідоміших осіб на міжнародній арені.Його виступи та промови до світових лідерів та журналістів,торкаються серця кожного.

Президент України Володимир Зеленський виступив у ефірі італійського телеканалу Rai 1.
Ключове з інтерв'ю:
Зараз на переговорах йдеться про відхід росією на межі територій, зайнятих до 24 лютого.
Зеленський готовий говорити з Путіним без посередників.
Етап, коли з росією можна було вести діалог «з вином за столом» у минулому. "У цьому келиху не вино, а кров наших людей". Але має бути «прагматичний діалог».
Я готовий говорити із Путіним без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, — Зеленський у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Що стосується перемовин з РФ, питання ускладнюється щоденно...Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", — заявив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що через звірства військ РФ, які викриваються після деокупації українських містечок і сіл, українське суспільство не налаштовано позитивно щодо можливості перемовин з РФ.
Також Президент зазначив,що Макрон пропонував поступитися суверенітетом України задля збереження обличчя путіна, — Зеленський.

"Макрон хотів знайти результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов і з боку російської федерації. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету задля того, аби зберегти обличчя путіну... Мені здається, це не дуже коректно...", — заявив Президент України в ефірі італійського телеканалу Rai 1.
Prezydent Ukrainy w swoim wywiadzie dla włoskiej telewizji podkreślił, że jest gotowy do dialogu z putinem bez pośredników, mimo tego, sytuacja codziennie się komplikuje ze względu na okrucieństwa robione przez rosyjskich żołnierzy.

Solomiia Mykytsei
[email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Trzaskowski zarobił mniej niż wiceprezydenci Warszawy

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie