Діалог з путіним. Dialog z putinem. Президент України Володимир Зеленський виступив у ефірі італійського телеканалу Rai 1

Президент України Володимир Зеленський виступив у ефірі італійського телеканалу Rai 1.

Ключове з інтерв'ю:

Зараз на переговорах йдеться про відхід росією на межі територій, зайнятих до 24 лютого.

Зеленський готовий говорити з Путіним без посередників.

Етап, коли з росією можна було вести діалог «з вином за столом» у минулому. "У цьому келиху не вино, а кров наших людей". Але має бути «прагматичний діалог».

Я готовий говорити із Путіним без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів, — Зеленський у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

"Що стосується перемовин з РФ, питання ускладнюється щоденно...Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", — заявив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що через звірства військ РФ, які викриваються після деокупації українських містечок і сіл, українське суспільство не налаштовано позитивно щодо можливості перемовин з РФ.

Також Президент зазначив,що Макрон пропонував поступитися суверенітетом України задля збереження обличчя путіна, — Зеленський.