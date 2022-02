Eskalacja konfliktu w Ukrainie. Co nas czeka w najbliższych tygodniach? Eksperci biją na alarm

- To co się dzieje w mediach, jest moim zdaniem odległe od rzeczywistości. Putin nie ma interesu w zajęciu Ukrainy - zależy mu na uzależnieniu jej. To co się teraz dzieje, ma pokazać, że Putin może doprowadzić do wojny, a Zachód, aby tego uniknąć, ma zgodzić się na ustanowienie prorosyjskiego rządu na Ukrainie – wyjaśnia Przemysław Miśkiewicz, opozycjonista, działacz społeczny i aktywista, który w 2014 roku wspierał protestujących na Majdanie.

Wkroczenie rosyjskich oddziałów na teren tzw. republik Donieckiej i Ługańskiej jest szeroko komentowane na całym świecie. W ocenie Przemysława Miśkiewicza nie jest to jednak nic nowego.

- Nie zmieniło to praktycznie niczego. Oficjalnie powiedziano to, co jest stanem faktycznym od prawie siedmiu lat. Cały czas mówiono, że są tam separatyści i partyzanci, natomiast oczywiście byli tam Rosjanie, a teraz po prostu weszli oficjalnie. Wczoraj uznaje te twory i równocześnie wprowadza swoje wojska celem zaprowadzenia pokoju – to postbolszewicki sposób działania. Jeśli się kogoś morduje, to z miłości, jeśli zajmuje się jakieś tereny, to po to, aby je wyzwolić. To jest dokładnie to, co robił Stalin – dodaje Przemysław Miśkiewicz.