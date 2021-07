Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3: Komu zależy na destabilizacji szpitala w Rybniku?

Kiedy przegląda Pani o poranku internet i kolejne pojawiające się wiadomości dotyczące rybnickiego szpitala…

Przerwę Panu – w trosce o własny stan zdrowia staram się tego nie robić, choć oczywiście bliscy czasami mówią mi przy śniadaniu o tym co nowego na temat rybnickiego szpitala pojawiło się w przestrzeni publicznej. I wie Pan co? Ja powoli przyzwyczajam się do tych opinii, że za całe zło w WSS nr 3 odpowiada Fica. Jak mnie nazwał poseł Maciej Kopiec podczas wystąpienia w Sejmie? Partyjna funkcjonariuszka?

Tak. Zarzucił też Pani, że demoluje rybnicki szpital. Zresztą nie tylko on, bo podobny wydźwięk mają wypowiedzi posła Marka Krząkały czy eurodeputowanego Łukasza Kohuta.

Ja jestem dyrektorem tej placówki od połowy grudnia 2020 roku. Tylko ten rok szpital zakończył stratą sięgającą niemal 34 milionów złotych. Dziś skumulowane zadłużenie placówki w przewadze z lat poprzednich przekracza 205 milionów złotych przy kontrakcie z NFZ na rok 2021 w wysokości 182 milionów złotych. Sam Pan widzi, że kapitały własne mamy na minusie. Nie ma dnia, żebym nie rozmawiała z firmą świadczącą usługi na rzecz szpitala na temat układu finansowego. Wszystko co jesteśmy winni zapłacimy, ale potrzebujemy czasu. Potrzebujemy nowej organizacji i rozsądnego podejścia do kwestii finansowych. To staram się wprowadzać, choć wciąż czytam że „demoluję”.