Festiwal Tauron Nowa Muzyka: było bardziej kameralnie, ale muzycznych emocji nie brakowało

Festiwal Tauron Nowa Muzyka

To był niezwykły festiwal. Zorganizowany na miarę możliwości, jakie daje aktualna sytuacja epidemiologiczna, z programem, do którego poprawki musiały być wprowadzane nawet w ostatnim momencie (problemy z formalnościami związanymi z przyjazdem do Polski spowodowały, że Dj Tennis musiał zrezygnować z występu).

Bardziej kameralna formuła festiwalu nie przeszkodziła jednak w delektowaniu się muzyczną ucztą.