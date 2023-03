Gdzie jest praca w naszym regionie? Na pewno w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pod koniec stycznia wyniosła 68830 osób i była o 3927 osób wyższa niż w miesiącu poprzednim. W województwie śląskim stopa bezrobocia pod koniec roku wyniosła 3,7 proc., na początku 2023 roku 3,9 proc., ale znacznie niższa jest w dużych miastach, gdzie są centra biznesowo-produkcyjne, jak w Katowicach, Gliwicach czy Tychach.

W powiatach widoczne było terytorialne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Bytomiu, Sosnowcu oraz Częstochowie. Na przeciwległym końcu listy rankingowej lokowały się powiaty o małej liczbie mieszkańców: bieruńsko-lędziński, Żory oraz Świętochłowice. Cały czas na pracę mogą liczyć m.in. budowlańcy, elektromechanicy, spawacze, elektrycy, kierowcy - od lat na naszym rynku brakuje fachowców.

- Jeśli chodzi o najnowszy Barometr Zawodów, to wynika z niego, iż w naszym regionie nie ma niepotrzebnych zawodów czy pracowników. Jest podobna, jak w poprzednich latach, lista zawodów deficytowych, powiększyła się natomiast lista zawodów w równowadze. Oznacza to, że liczba ofert pracy bilansuje się z ilością dostępnych pracowników, co też świadczy o stabilności - mówi Arkadiusz Kaczor, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.