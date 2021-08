GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice 0:2. Zobaczcie zdjęcia z meczu

Z nowym prezesem, trenerem, kilkunastoma nowymi twarzami w zespole, a nawet nowym sponsorem głównym przystąpili do inauguracji sezonu 2021/22 piłkarze GKS-u Jastrzębie. Na dobry początek ekipa trenera Jacka Trzeciaka zmierzyła się z zespołem, z którym w przeszłości rozpoczynać nowe rozgrywki - Puszczą Niepołomice.

Pierwszy mecz nowego sezonu w Jastrzębiu rozpoczął się niemrawo. Klarownych szans na pokonanie bramkarzy nie mieli ani jedni ani drudzy. Jako pierwsi groźnie zaatakowali goście. Krzywdy Mariuszowi Pawełkowi nie zrobili jednak ani Hubert Tomalski, ani były klubowy kolega golkipera z Wisły Kraków, Rafał Boguski, który po kilkunastu latach występów pod Wawelem zszedł poziom rozgrywkowy niżej.

Sposób na pokonanie doświadczonego bramkarza znalazł za to Daniel Feruga, który tuż przed przerwą samobójczym trafieniem otworzył wynik. Pomocnik GKS-u po wrzucie z autu niepołomiczan na tyle pechowo przegłówkował piłkę do tyłu, że ta najpierw trafiła w wewnętrzną część słupka, a następnie wpadła do siatki obok bezradnego Pawełka.