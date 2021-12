Górnicy skończyli okupację PGG w Katowicach. O strajku zdecydują po rozmowach z wiceministerem Piotrem Pyzikiem

Do domów wrócili też związkowcy blokujący dostawy węgla do elektrowni w całym regionie. Nie wykluczają jednak, że wysyłki z kopalń zostaną zablokowane na stałe od 3 lub 4 stycznia, jeśli nie dojdzie do porozumienia podczas rozmów zaplanowanych na 28 grudnia. Wtedy na spotkanie ze związkowcami ma przyjechać wiceminister Piotr Pyzik.

Blokady dostaw węgla do elektrowni trwały w całym regionie. Jako pierwsi zablokowali tory związkowcy kopalni Piast-Ziemowit. W kolejnych godzinach to samo stało się w kopalniach Murcki-Staszic, Sośnica i Mysłowice-Wesoła, a także m. in. na Halembie w Rudzie Śląskiej oraz w Rydułtowach. W środę rano do protestu dołączyli górnicy kopalni Jankowice.