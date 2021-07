Górnik Zabrze: Pokaźna lista problemów po meczu z Pogonią

Zabrzanie na tle Pogoni wyglądali blado. Generalnie potwierdziły się wszystkie obawy o jakich mówił Jan Urban po sparingu z Banikiem Ostrawa.

Bramkarz last minute

Pożegnanie z Martinem Chudym, które było decyzją nowego szkoleniowca, nastąpiło już dość dawno. Górnik nowego bramkarza pozyskał jednak dopiero na kilka dni przed startem rozgrywek. W sparingu z Banikiem Grzegorz Sandomierski kapitulował trzy razy, w Szczecinie dwa. Chociaż nie sposób obarczać go winą za porażki, to widać w jego grze brak pewności siebie, w dodatku aby przetrwać z tak słabo grającą obroną potrzebuje czegoś więcej niż solidności

Dziurawa defensywa

Problem Górnika, który wpędził go w opały w rundzie wiosennej, wciąż daje o sobie znać. Nastoletni Kacper Kozłowski, który zamienił obrońców w treningowe manekiny, pokazał, że zabrzanie w każdym dostępnym ustawieniu są narażeni na straty.