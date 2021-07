Jastrzębie. Siedem nowych autobusów MZK wkrótce wyjedzie na drogi

Pierwsze pojazdy, które kupiła Międzygminna Komunikacja Autobusowa (były PKM) obsłużą linie MZK już za kilka dni. Pojawią się głównie w Jastrzębiu-Zdroju, Pawłowicach, Mszanie, a także na trasach do Rybnika przez Wodzisław, do Żor oraz do Zebrzydowic.

– Zakup ten znacząco poprawi jakość naszego taboru. Mam nadzieję, że bardzo szybko odczują to sami pasażerowie – mówi Stanisław Słowiński, prezes Międzygminnej Komunikacji Autobusowej.