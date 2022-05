Już 14 maja aukcja sztuki w Katowicach. Co wystawia na sprzedaż Desa? red

DESA Katowice organizuje kolejną aukcję malarstwa, grafiki i rzemiosła artystycznego w sobotę 14 maja 2022 o godz. 16.00. Wystawa przedaukcyjna odbywa się w dniach w dniach od 6 do 13 maja w godz. od 11.00 do 18.00 oraz w dniu aukcji w godz. od 10.00 do 13.00 w Salonie Desy w Katowicach przy ul. Mariackiej 5.