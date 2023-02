Katowice. Dzień Kobiet Przedsiębiorczych w Rawa.Ink. W programie warsztaty, wykłady i strefa wystawców

W czwartek, 9 marca, w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach odbędzie się V edycja wydarzenia „Dzień Kobiet Przedsiębiorczych" organizowanego we współpracy z chorzowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Przekonania i nasze nastawienie wpływają na to, w jaki sposób postrzegamy sukces, pieniądze i siebie, a co za tym idzie, jak widzą nas inni. Czy wzbudzamy zaufanie, emanujemy pozytywną energią, która przyciąga klientów chętnych płacić za nasze usługi i towary? W biznesie wiele aspektów to naczynia powiązane, dlatego w piątej edycji wydarzenia pn. „Dzień Kobiet Przedsiębiorczych” chcemy skupić się na zachowaniu spokoju, harmonii, przekonaniach, które wesprą przedsiębiorcze kobiety i dodadzą im wiary do dalszego działania i dążenia do osiągnięcia sukcesu - przekonują organizatorzy.