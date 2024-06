Katowice. "Europa jest kobietą!" Posłanki KO apelują o udział w wyborach

- Wiemy, co się dzieje za granicą wschodnią. Europa zrozumiała, że Putin jest groźny. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, jak była na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, zapowiedziała przeznaczenie 10 mld euro na obronność. „No wreszcie” - chciałoby się powiedzieć. Zostanie powołany komisarz do europejskich spraw obronności. To nowość. Do tej pory, my jako Polska płacimy 4 proc. PKB na obronność, a zachodnia bogata Europa nie zawsze doceniała potrzebę łożenia na te cele. Dla mnie to jest najważniejsze - bezpieczeństwo - stwierdziła. - Mamy w Polsce firmy specjalizujące się w zbrojeniówce. Będę zabiegać i apelować o to, aby w Polsce wykorzystać ten potencjał. 4 proc. PKB jak na zamożność naszego kraju to jest naprawdę bardzo dużo. Będę apelować o to, żeby inne kraje wyrównały tę dysproporcję - dodała, zaznaczając, że wraz z bezpieczeństwem obronnym łączy się bezpieczeństwo energetyczne.