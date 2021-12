Kierowcy będą mogli skorzystać z wyremontowanej drogi Woźniki-Lubsza już 17 grudnia

Prace związane z przebudową drogi to w ciągu ostatnich lat największa inwestycja infrastrukturalna w Gminie Woźniki.

- Koszt przebudowy tego niemal pięciokilometrowego odcinka sięgnął 4,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania to przeszło 4 mln zł (z tego środki z UE wyniosły ponad 3,1 mln zł, a środki z budżetu państwa przeszło 922 tys. zł). Gmina Woźniki i powiat lubliniecki „dorzuciły” po niemal 254 tys. zł. Istotne jest to, że to Gmina Woźniki pozyskała dotację na to zadanie - informuje Wojciech Zawadzki, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Woźnikach.