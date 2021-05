Kuchenne rewolucje ponownie w Piekarach Śląskich. Magda Gessler zamieniła Modry Kociołek w Laboratorium Chleba

Kuchenne rewolucje w Szczyrku. Bistro Śliwa w miejscu restauracji Floriańskiej. Magda Gessler zachwycona

- Zmienię was w Goło i Wesoło. To miejsce, gdzie będzie striptiz - powiedziała Magda Gessler proponując zmiany, jakie zamierzała wprowadzić w restauracji w Floriańska w Szczyrku, w ramach "Kuchennych rewolucji" w Szczyrku. - To był żart - przyznała po chwili Gessler zdradzając że chciała sprawdzić, jak bardzo zdeterminowana do zmian jest ekipa restauracji. Bistro Śliwa z nowym menu i jedzeniem serwowanym przed wejściem do restauracji, miało stać się sposobem na przetrwanie trudnego czasu pandemii.