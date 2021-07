Magdalena Wala „Zanim wybaczę”. Recenzja: miłość, wojna i toksyczne relacje. Dobra powieść pisarki z Mysłowic Maria Olecha-Lisiecka

„Zanim wybaczę” Magdaleny Wali, pierwsza część serii „Splątane losy”, to tylko pozornie lekka powieść obyczajowa. Niech was nie zwiedzie okładka przywołująca na myśl lato, słońce i wakacje oraz nieco trzpiotowata, przypominająca pensjonarkę, wyłaniająca się z pierwszych stron powieści główna bohaterka. Sporo tu tajemnic, przeszłość miesza się z teraźniejszością, a historia – jak to zwykle w powieściach pisarki z Mysłowic bywa – odciska piętno na bohaterach i ich losach, splątanych losach.