Маленька дія – велике діло! Małe działanie- wielka sprawa!

Український народ став прикладом єдності та духовної сили для цілого світу. Від початку війни суспільство неймовірно швидко змобілізувалося і почало діяти. Кожен, відповідно до соціального статусу та компетенцій, зайняв свою позицію на фронті. Вже двадцятий день Україна героїчно чинить потужний опір російським окупантам, ми боремося за кожен клаптик нашої святої землі і впевнено йдемо до перемоги.

Зараз не час на деморалізацію і самодеструкцію, зараз варто розуміти, що кожна дія в ім'я держави є важливою та доленосною. Зараз, немає поділу на важливе і неважливе, на більше і менше, на потрібне і непотрібне, зараз час діяти і забути про осудження. Прикладом важливого внеску і турботи про українське суспільство є допомога біженцям на польських кордонах. Люди, котрі залишивши свій дім, свідомо їдуть у невідоме, щоб просто врятувати своє життя та життя своїх дітей. Їм не просто важливо допомогти відчути себе у безпеці, їм важливо пояснити формальні аспекти перебування на території Польщі. Однією із відважних волонтерок, котра без вагань поїхала з Катовіц на кордон Медика, щоб допомагати і підтримувати свій рідний народ – є Юлія Стеф'юк. Юлії 20 років, вона є студенткою Сілезького університету, а також працює в Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców в Катовіцах та на Dworcu PKS в інформаційному пункті.

На питання чому саме вона вирішила їхати на кордон, Юлія без вагань відповідає: „Я хочу зробити все від себе можливе, а навіть більше, щоб допомогти. В мене присутнє почуття провини, що мої батьки та друзі перебувають у постійному страху від шуму сирен та трагічних новин, а в мене все добре, хоча це не так, оскільки я сильно страждаю психологічно та емоційно. Тому і стараюсь робити все, що можу, щоб як-як-якнайбільше допомогти.” Більшість громадян України, котрі зараз знаходяться закордоном або ж в безпечних містах на території держави, відчувають синдром „провини вцілілого”. Це глибоке деструктивне відчуття, базовими складовими котрого є жаль, смуток та провина. Кожен українець, життя котрого не підлягає загрозі хоче взяти на себе частинку болі та страждань з гарячих точок – міст України в котрих Російська Федерація проводить активні бойові дії, а саме : безжалісно обстрілює житлові комплекси, лікарні, дитячі будинки та стратегічно важливі об'єкти.

Юлія вибрала правильну стратегію боротьби з даним явищем, оскільки, замість того, щоб впасти в режим жертви, дівчина раціонально проаналізувала свої можливості і почала ДІЯТИ! Саме дії допомагають вийти із деструктивного стану, а окрім цього, несуть величезну користь для України, для нашої перемоги. „Як тільки я прийшла в пункт прийому біженців, в мене був шок…Це неможливо описати. Люди сплять на землі…Опанувавши себе, я почала виконувати доручені мені завдання і на душі ставало легше.” Юлія, як і кожен з нас, безумовно вірить у перемогу України і робить все, на що здатен, щоб вона нарешті прийшла у серце і дім кожного українця. Solomiia Mykytsei

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Oświadczenie prasowe Prezydenta Turcji Recepa Tayyıpa Erdoğana