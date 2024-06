Maleńki kotek trafił na komendę policji w Żorach. Wezwano wolontariuszy z Pet Patrolu. "Trzymajcie mocno za niego kciuki"

Maleńki kotek trafił na komendę policji w Żorach. Tam wiedzieli co zrobić

Mały, bezbronny kotek pewnie nie miałby szans na przeżycie, gdyby nie pomoc przechodnia, który postanowił mu pomóc. Był głodny, przemoknięty, z zaropiałym oczkiem i stadem zżerających go pcheł, bez sił by walczyć. Przechodzień poszedł z nim na Komendę Miejską Policji w Żorach, gdzie wiedzieli co należy zrobić. Oficer dyżurny powiadomił rybnicki Pet Patrol, z prośbą o wsparcie.

- Szybka decyzja, natychmiastowa reakcja… Kociak jest już w dobrych rękach… Niestety, z godziny na godzinę był coraz słabszy, więc nasza wolontariuszka zabrała go niezwłoczne do weterynarza. Wyniki są złe… bardzo złe. Potworna anemia, najprawdopodobniej przez pchły, które wręcz pożerały jego maleńkie ciałko - tłumaczą wolontariusze.

Wciąż trwa walka o życie i zdrowie kociaka, jednak rokowania są bardzo ostrożne. Gdyby jednak nie pomoc innych osób, nie miałby szans na przeżycie.