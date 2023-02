Marzec zapowiada się atrakcyjnie w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Zobaczymy na scenie wszystko, co najlepsze OPRAC.: Piotr Sobierajski

W marcu na scenie Pałacu Kultury Zagłębia zobaczymy dąbrowskich artystów, muzyków oraz kabaretowe nowości

Marzec w Pałacu Kultury Zagłębia to miesiąc prezentowania tego co najlepsze, co lokalne, dąbrowskie. Darek Ziółek z zespołem, Kabaret D.N.O z Antonim Gorgoniem-Gruchą, Chór Zorza z zespołem Non a Capella oraz Orkiestra Maxime - to artyści, których zobaczymy na głównej pałacowej scenie.