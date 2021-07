Mikołów. Eko-zmiany za prawie 10 milionów złotych. Tyle miasto otrzymało z Funduszy Norweskich. Pojawią się m.in. zielone przystanki Wojciech Szelc

Mikołów otrzymał dofinansowanie na działania proekologiczne. To prawie 10 milionów złotych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do 2023 roku w Mikołowie pojawią się zielone przystanki, zacieniona płyta rynku przez drzewa, nowe ścieżki rowerowe oraz wiele zmian w Parku Planty, a to nie koniec nowości.