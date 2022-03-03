Міні-словник (słowniczek). Найважливіше на сьогодні для українців. Kонтакти для охочих допомогти

Міні-словник (słowniczek). Найважливіше на сьогодні для українців. Найважливіші контакти для охочих допомогти.

Міні-словник: (Słowniczek) 1. Dziękuje za opiekę/pomoc/zaproszenię/radę (джєнькує за опєке/помоц/запрошенє/раде) – дякую за турботу/допомогу/запрошення/пораду

2. Z przyjemnością (з пшиємношчьо) – з задоволенням

3. Wszystkiego najlepszego (вшисткєго найлепшего) – всього найкращого

4. Do jutra до ютра) – до завтра

5. Do zobaczenia wkrótce до зобаченя вкрутце) – до скорої зустрічі

6. Szczęśliwej podróży (шченшчливей подрожи) – щасливої подорожі

7. Na zdrowie (на здровє) – будьте здорові

8. Nie mam nic przeciwko (нє мам ниц пшечивко) – не заперечую

9. Cel wyjazdu? (цель виїзду) – яка мета вашої поїздки?

10. Kontrola celna (контроля цельна) – митний контроль

11. Kontrola paszportowa (контроля пашпортова) – паспортний контроль

12. Dziecko (джецко) - дитина

13. Córka (цурка) - дочка

14. Babcia (бабчя) – бабуся

15. Skąd Pan(i) jest (сконд пані єст) – звідкіля ви?

Найважливіше на сьогодні для українців:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected]

tel 539 696 888

+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління для громадян України

Найголовніший додаток з розкладами і траєкторіями руху всіх автобусів і потягів на території Шльонску – Jakdojade.pl

Від 26.02.2022 до 25.03.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати 2-им класом поїздів TLK i IC PKP. Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.

Від 28.02.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати міською комунікацією ZTM (Управління Метрополітарного Транспорту). Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство. Найважливіші контакти для охочих допомогти:

Гуманітарна допомога

https://www.ukrainawkontakcie.pl/oferuje-pomoc/ - сайт з інформацією та допомогою українцям

Dąbrowa Górnicza

ul. Kościuszki 24 - 10:00-18:00

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія

Збір

- Jaworzno

Biedronka (parking) ul. Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

- Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

- Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12

9.00 – 17.00 – понеділок – п’ятниця

Необхідні засоби гігієни все ще збираються в Регіональному туристичному інформаційному центрі в Катовіце, що на площі Катовіце Ринок. Протягом тижня пункт працюватиме з 9:00 до 17:00. Працює і у вихідні дні: у суботу 9.00-17.00, а в неділю 9.00-13.00.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Morawiecki naciska na Zachód ws. sankcji na Rosję