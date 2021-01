Na ekspresowej S1 w Pyrzowicach wprowadzono ruch wahadłowy. Będą montować ekrany dźwiękochłonne

Będzie wahadło na S1 w Mierzęcicach

Na odcinku drogi ekspresowej S1 między Pyrzowicami i Podwarpiem, od trzech lat trwa budowa drugiej jezdni ekspresówki. To ważna inwestycja, bo jednojezdniowa droga ekspresowa w tym miejscu była bardzo niebezpieczna i bardzo często dochodziło tutaj do tragicznych wypadków.

Dzięki temu trasa S1 będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a obecnie od Podwarpia ma tylko jedną jezdnię, czyli po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. To powodowało często dezorientację kierowców jadących z aglomeracji w kierunku lotniska, bo tuż za Podwarpiem droga niespodziewanie zwężała się z dwóch pasów w obu kierunkach, do jednego. Kierowcy zaczynali tam często manewr wyprzedzania, co nierzadko kończyło się tragicznymi, śmiertelnymi wypadkami. Dlatego też, do tego odcinka S1 przylgnął przydomek „droga śmierci”.