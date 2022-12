Największy mural w Częstochowie! Spójrzcie, co można znaleźć na tym największym malowidle ściennym

Mural "Strażnik czasu" ma 100 metrów długości, 12 wysokości i pokrywa powierzchnię 1500 m kw. Powstał w 2018 roku. Został oficjalnie zaprezentowany na otwarcie 15. Nocy Kulturalnej. Malowanie zajęło kilka miesięcy – trwało od maja do września. A zadanie do łatwych nie należało – nie dość, że to ogromne dzieło z mnóstwem detali, to w malowidło trzeba było też wkomponować znajdujące się w ścianie okna i drzwi. Tych pierwszych było 19, a drugich 6!