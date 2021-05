Nowy monitor biurowy Philips z USB-C i kamerką Windows Hello wchodzi na rynek. Specyfikacja i cena

Monitor biurowy wyposażony jest w porty USB-C oraz USB-A. Za pomocą jednego przewodu można przysłać dane z wbudowanego koncentratora USB czy wideo z wbudowanej kamery. W przypadku złącza USB-C będą to również dźwięk, obraz (przy pomocy DisplayPort Alternate Mode) i zasilanie Power Delivery do 65W. Monitor wyposażono w chowaną kamerę Windows Hello, która pozwala na logowanie się do systemu Windows za pomocą rozpoznawania twarzy. Są też dwa wbudowane głośniki.

Ekran to IPS z matrycą o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 p) i częstotliwością odświeżania 75 Hz. Są szerokie kąty widzenia (178/178), a jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów, to pokrycie palety sRGB jest na poziomie 104 proc. Dodatkowo technologia SmartContrast automatycznie dopasowuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści.

Konstrukcja monitora ma ułatwiać korzystanie z niego. Jest uchwyt na kable na stopce SmartErgoBase, regulowane pochylenie i funkcja pivot, która pozwala na obrócenie ekranu do pionu. Z kolei technologia EasyRead dostosuje parametry obrazu tak, by wrażenia przy pracy z dokumentami zbliżone były do papierowych odpowiedników. Technologia PowerSensor wykrywa obecność użytkownika przed ekranem. Gdy odejdziemy od monitora automatycznie obniża się jasność podświetlenia, by zredukować ilość zużywanej energii. Funkcja LightSensor dopasowuje natomiast jasność ekranu do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu. Dodajmy, że urządzenie wykonane zostało w 85 proc. z plastików pochodzących z recyklingu, natomiast opakowanie – z materiałów użytych ponownie.

Monitor 243B9H jest już dostępny w sprzedaży. Cena monitora Philips 243B9H to 1.256 zł.

Monitor Philips 243B9H specyfikacja: