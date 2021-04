Otwarcie żłobków i przedszkoli. Maluchy wróciły do zajęć stacjonarnych w komplecie. Rodzice odetchnęli

- Dzieci wróciły do przedszkola już w poniedziałek: trzy z czterech grup, ale z czasem do placówki wrócą także pozostałe przedszkolaki - mówi Urszula Suska, dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świętochłowicach. - Oczywiście wciąż obowiązuje reżim sanitarny, ale do tej sytuacji jesteśmy już przyzwyczajeni, tak samo rodzice. Powrót do zajęć stacjonarnych dużo daje dzieciom. Zawsze bezpośredni kontakt i stacjonarne zajęcia dydaktyczne są lepsze dla dzieci - podkreśla Suska.

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień z jednym wyjątkiem. Od 19 kwietnia dzieci wrócą do przedszkoli i żłobków - mówił w środę, 14 kwietnia Adam Niedzielski, minister zdrowia. Przywrócono także możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Sprawdziliśmy, czy maluchy wróciły do przedszkoli.

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia. Kiedy dzieci wrócą do przedszkola?

- Już pierwszego dnia po otwarciu przedszkola, w poniedziałek, 19 kwietnia, w placówce mieliśmy tyle samo dzieci, co przed wprowadzeniem lockdownu - mówi Małgorzata Słonina, dyrektorka Przedszkola nr 5 w Mysłowicach. - Dziś (we wtorek, 20 kwietnia - red.) w przedszkolu jest około 130 maluchów.

- Otwarcie żłobków i przedszkoli to ogromny plus dla dzieci i ich rodziców, a także pracowników placówek. Zajęcia zdalne nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, a rodzice nie są nauczycielami, często też nie mają czasu, dlatego uważam, że ważne jest to, by dzieci mogły chodzić do przedszkola - podkreśla Małgorzata Słonina.

W Przedszkolu nr 5 w Mysłowicach jest łącznie ok. 180 dzieci i około 36 pracowników. Jak podkreśla dyrektorka placówki, Małgorzata Słonina, ważne jest, by dzieci chodziły do przedszkola, ale zdaje sobie też sprawę, że transmisja koronawirusa wśród dzieci jest duża. Placówka musiała już kilka razy zostać zamknięta z powodu zakażeń. Tak było m.in. na przełomie września i października, gdy doszło do zakażeń wśród pracowników placówki i w lutym tego roku, gdy potwierdzono zakażenie koronawirusem wśród jednego z pracowników i około czwórki dzieci.