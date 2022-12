Piast Gliwice. Doświadczony bramkarz zakończył karierę. Jakub Szmatuła został teraz trenerem

Kariera nie trwa wiecznie

Szmatuła został zawodnikiem Piasta w lipcu 2008 roku. Przez ten czas w gliwickich barwach rozegrał łącznie 197 spotkań, w których 66 razy zachowywał czyste konta. Razem z zespołem zdobył złoty, srebrny oraz brązowy medal mistrzostw Polski. W sezonie 2015/2016 został wybrany najlepszym bramkarzem Ekstraklasy.

- Co można powiedzieć... Kariera piłkarza nie trwa wiecznie, więc ta chwila musiała kiedyś nadejść. Zdecydowałem się zakończyć moją przygodę z piłką, jako zawodnik i chcę teraz w stu procentach oddać się pracy trenerskiej. Jestem wdzięczny klubowi za zaufanie i szansę, by zacząć ją już teraz. Na oficjalne pożegnanie z murawą przyjdzie jeszcze czas, a teraz przebieram się w czerwony dres i rozpoczynamy przygotowania do rundy wiosennej - powiedział Jakub Szmatuła. - To była piękna historia, którą napisaliśmy wspólnie razem z Piastem. W Gliwicach rozegrałem prawie 200 meczów, zdobyłem trzy medale. Do tego udało się zdobyć nagrody indywidualne. Myślę, że jest co wspominać - dodał.