Питання, що хвилюють кожен ден24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах.

Anastasiia Popenko
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Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Путін прорахувався на міжнародній арені та у можливостях Росії для ведення такої великої війни проти України.
Свої прогнози щодо подальших дій президента РФ в інтерв'ю Financial Times озвучив Генрі Кіссинджер, відомий автор розрядки з СРСР, 56-й держсекретар США.
"Путін прорахувався в ситуації, з якою зіткнувся на міжнародній арені, і він, очевидно, прорахувався у можливостях Росії для ведення такої великої війни. Треба зрозуміти, де внутрішня червона лінія протилежної сторони (ред. - Путіна). Як довго продовжуватиметься ця ескалація і наскільки великі можливості для подальшої ескалації? Коли цієї точки буде досягнуто? Чи переросте вона в категорію зброї, яка за 70 років свого існування жодного разу не використовувалася?", - зазначає Кіссинджер.
Він додав, що зустрічався з Путіним приблизно раз на рік протягом 15 років і думав, що його переконання - це своєрідна містична віра в російську історію, що він відчував себе ображеним.
Крім того Кіссинджер переконаний, що геополітична ситуація у світі зазнає значних змін після закінчення війни в Україні.
"І це не природно, що Китай і Росія начебто мають однакові інтереси щодо всіх проблем. Після війни в Україні Росії доведеться як мінімум переглянути свої відносини з Європою та своє спільне ставлення до НАТО. Думаю, нерозумно (ред. - з боку Путіна) займати ворожу позицію одночасно щодо двох супротивників. Але це не означає, що хтось із них стане близьким другом Заходу", - наголошує 56-й держсекретар США.

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