Po Krakowie i Warszawie objazdowa wystawa poświęcona Powstaniom Śląskim trafiła do Gdańska OPRAC.: Arkadiusz Biernat

Polska poznaje historię Powstań Śląskich. Specjalna objazdowa wystawa poświęcona zrywom dotarła do Gdańska. Plenerową ekspozycję przygotowaną przez TAURON można oglądać na ul. Targ Sienny. Przechodnie dowiedzą się z niej, gdzie miała miejsce bitwa, która doprowadziła do przyłączenia do II RP jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów Europy oraz który szpieg został bohaterem. Wystawa została przygotowana z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.