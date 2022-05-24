Початок правосуддя: перший вирок за воєнний злочин

У Солом’янському районному суді Києва 18 травня відбулося перше засідання, на якому розглянули справу вбивства українського цивільного. На лаві підсудних опинився російський військовий Вадим Шишимарін - перший окупант, якого судять за злочин вчинений під час вторгнення в Україну. В обвинувальному акті зазначається, що росіянин разом з іншими військовими пересувався територією Сумської області, де розстріляв з автомата мирного жителя неподалік містечка Чупаківка. Підсудний цілком визнав свою провину і не відмовився від надання свідчень.

«Там був чоловік, він розмовляв по телефону. Прапорщик Макєєв наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовий, погрожуючим тоном наказав мені стріляти, аргументуючи це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою», - розповів Шишимарін в суді.

21-річного сержанта засудили в Україні до довічного ув‘язнення 23 травня. Справа Вадима Шишимаріна стала першою, яка дійшла до суду з 24 лютого 2022 року. Проте це великий крок, який знаменує початок правосуддя над справжніми злочинцями. Жоден не уникне покарання за скоєне!