Podbeskidzie Bielsko-Biała: Po spadku Górale wymieniają niemal całą kadrę

Podbeskidzie z 1. Ligą pożegnało się... optymistycznie. Przekaz z klubu skoncentrowany był na podziękowaniach dla kibiców i wierze w szybką odbudowę. Trener Jarosław Skrobacz po ostatnim meczu z Motorem podkreślał, że większość zawodników pożegna się z Góralami. Jego własny kontrakt obowiązuje do końca kolejnych rozgrywek, ale sam trener zaznaczał, że to obie strony muszą chcieć go kontynuować. Na pytanie czy jest przekonany do bielskiego projektu odparł: „pomidor”.

Z wieści z klubu wynika, że podjął jednak pozytywną decyzję. Kompetencje Jarosława Skrobacza zostaną też poszerzone o politykę transferową. Szatnię na pewno opuszczają Daniel Mikołajewski, Tomasz Jodłowiec, Jan Hlavica, Kacper Krzepisz, Marko Martinaga, Sylwester Lusiusz , Michał Stryjewski, Marco Siverio Toro , Matej Senić, Jakub Kisiel i Adrian Małachowski. Jedynym nowym zawodnikiem jest na razie Paweł Czajkowski z Raduni Stężyca, a wkrótce kontrakt ma podpisać Przemysław Sajdak ze Skry Częstochowa. W wywiadzie dla bielsko.biala.pl szkoleniowiec Górali stwierdził, że w planach jest w sumie... szesnaście transferów.