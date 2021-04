Pomnik Korfantego w Warszawie odsłonięty po raz drugi. Na postument trafiło hasło: "Syn ziemi śląskiej". Władze stolicy z nagrodą

Pomnik Korfantego w Warszawie w końcu poprawiony

Pierwotnie na pomnik w Warszawie miała trafić inskrypcja tej treści: „WOJCIECH KORFANTY/1873-1939/POLITYK ŚLĄSKI/CHRZEŚCIJAŃSKI DEMOKRATA”. Gdy monument odsłonięto w październiku 2019 roku, okazało się, że zniknął z niego przymiotnik śląski. Decyzję podjęła komisja konkursowa, która uznała, że „Korfanty – polityk śląski” zawęża jego polityczną rolę do zasięgu regionalnego. Na łamach DZ wielokrotnie krytykowaliśmy to posunięcie. 1,5 roku później tę samą komisję konkursową, autora projektu oraz władze Warszawy udało się przekonać, by Korfantemu jednak śląskości nie zabierać. Na tablicę na postumencie, o który oparty jest polityk, trafił napis „SYN ZIEMI ŚLĄSKIEJ”.