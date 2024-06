Pożar w Elektrowni Jaworzno ugaszony. Na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej

Pożar w Elektrowni Jaworzno ugaszony. Blok został wyłączony z użytkowania

To była stosunkowo łatwa akcja, jednak ze względu na specyfikę obiektu procedury wymagały wysłania aż 17 jednostek straży pożarnej.

Na miejsce wyruszyli strażacy z m.in. Jaworzna, Katowic oraz Tychów. W sumie 17 zastępów straży pożarnej zaordynowano do pożaru, który we wtorkowy wieczór zdarzył się na terenie Elektrowni Jaworzno. Na szczęście po 15 minutach od rozpoczęcia akcji, ogień został ugaszony. Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie - mł. kpt. mgr inż. Michał Dyl.

Problemy z blokiem o mocy 910 MW

Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie, którego koszt wyniósł ponad 6 miliardów złotych, został uruchomiony w listopadzie 2020 roku z opóźnieniem. Z powodu usterek, kilka miesięcy później został wyłączony. Ponownie uruchomiono go pod koniec kwietnia 2022 roku, również z opóźnieniem, a od tego czasu był jeszcze dwukrotnie czasowo wyłączany.

Pod koniec marca bieżącego roku, Tauron poinformował, że blok 910 MW przeszedł wszystkie wymagane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA testy odbiorowe i jest gotowy do eksploatacji komercyjnej bez ograniczeń.

Seria pożarów w Polsce. Czy to działania dywersyjne?

To kolejny pożar w Polsce w przeciągu kilku tygodni. Nasuwa się pytanie, czy nie ma to związku z działaniami dywersyjnymi obcych służb, mających na celu destabilizację sytuacji w Polsce? Wiele wskazuje, że tym razem mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem i wtorkowe zdarzenie nie było spowodowane działaniem osób trzecich.