Premiera "Poławiaczy pereł" w reżyserii Michała Znanieckiego w Teatro Colón w Buenos Aires. Kolejny spektakl na 30-lecie pracy artystycznej

Poławiacze pereł” to kolejny już spektakl, który artysta przygotowuje specjalnie dla Teatro Colón, wspomnieć należy argentyńską prapremierę „Hagith” Karola Szymanowskiego z 2012, „Nocny lot/Więzień” Luigiego Dallapiccoli w 2016 roku, czy też „Gandini por Znaniecki” na scenie Centro Experimentación również w 2016 roku.

Inscenizacja „Poławiaczy pereł” w swoim zamyśle dotyka ważnych tematów współczesnego świata.

- „Poławiacze pereł” pojawiają się po raz pierwszy od 1913 roku w Teatro Colón, najważniejszym teatrze operowym Ameryki Południowej. To wielka odpowiedzialność . Moim zadaniem jest odkryć jak bardzo współczesne mogą być tematy tej opery dla dzisiejszego widza. Tożsamość seksualna, konflikty wojenne, a przede wszystkim rola kobiety w patriarchalnym świecie, to tylko wierzchołek góry lodowej zagadnień zaproponowanych przez Bizeta. Dzisiejsze egzotyczne plaże to góry śmieci, stąd też ekologiczny leitmotyw w elementach dekoracji z recyclingu. W inscenizacji nawiązującej do postapokaliptycznej wizji, jak z „Mad Maxa”, bohaterowie poszukują swych wartości, tożsamości, zagubionych emocji - tak jak tytułowych pereł - mówi Michał Znaniecki.