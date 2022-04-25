Про розкол та смуту серед найближчих соратників Путіна… Почалося?

Тому що Захід добре знає, куди треба вдарити, аби дістати. Ні, не за офшорами.

Колишній глава РЖД Володимир Якунін, який колись здобув популярність у Росії «шубосховищем», але давно вже пішов на спокій недавно виринув із пітьми забуття. Щоб поскаржитися на поганий Захід. Через представника (!) він звинуватив західних кураторів санкцій у некомпетентності. «Включення мене до санкційних списків на посаді президента РЗ виявляє разючу некомпетентність осіб, які їх складають. Я вже сім років як звільнився з цієї посади, а також не займаюся жодною іншою державною чи комерційною діяльністю. Будь-яка людина, яка має доступ до інтернету, легко знайде цю інформацію», — скривджено заявив він.

Екс-глава РЖД, чиє тісне знайомство з нинішнім президентом Росії налічує вже понад три десятиліття, а то й зовсім йде в славні дрезденські часи, виступив не просто так. Як кажуть злі язики, все заради старшого сина. Нібито на нього, який має «повноцінне» громадянство Сполученого Королівства, заздалегідь було переписано сімейні мільярди. А тепер Захід начхати хотів на ньому ж видані «папірці» у тиснених обкладинках. Та й на «священне» право власності також.

Доводиться крутитись.

Знову ж таки «злі язики» стверджують, що старший син колишнього голови російської залізничної монополії викинув білий прапор. І вирішив піти одним відомим шляхом до кінця. Нібито він назвав спеціальну військову операцію "вторгненням" і заявив, що "рішуче виступає проти". Понад те, дозволив собі деякі натяки на «долю Цезаря» стосовно нинішнього Лідеру™. Хоча й наголосив, що це навряд чи щось змінить.

«Вороги зводять наклеп», що на Андрія Якуніна записані гольф-клуб і замок Антоньолла в італійській провінції Перуджі вартістю не менше 100 млн євро. Але це лише верхівка айсбергу. У 2017 році російський проект американського журналу Forbes стверджував, що компанія VIY Management (про розшифрування латинського акроніму здогадаєтеся?), партнером якої був на той момент старший син «простого пенсіонера-залізничника», управляє активами на 1 млрд дол. А у 2020 році статки самого Андрія Якуніна "Діловий Петербург" оцінював у 20,4 млрд рублів (280 млн дол. за курсом того часу).

Є за що поборотися?

От і розгорнулася спільна боротьба за «сімейні цінності».

Тут уже дружба-дружба, а служба - службою. А діти взагалі святе. Зрозуміло, що переважує?