Protest w PGG. Wróciły blokady transportu węgla. Do akcji przyłączyli się rolnicy. 10 stycznia spółka wznowi rozmowy z górnikami

Związki zawodowe z PGG rozpoczęły blokadę transportu węgla

Do protestu na zablokowanym torowisku w pobliżu kopalni Halemba przyłączyli się także rolnicy zrzeszeni w Agrounii. Przywieźli górnikom m.in. wyroby wędliniarskie.

Związki zawodowe z Polskiej Grupy Górniczej bladym świtem rozpoczęły blokadę transportu węgla z zakładów wydobywczych do elektrowni. Nie dotyczy ona sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym. Górnicy będą w ten sposób protestować dwa dni, łącznie na czternastu kopalniach. Taką decyzję podjął sztab protestacyjno-strajkowy połączonych central związkowych - Solidarności, ZZG w Polsce, ZZ Kadra, ZZ Pracowników Dołowych i Sierpnia 80.

Górnicy walczą o rekompensaty i podwyżki

Związkowcy domagają się, przypomnijmy, przede wszystkim wypłacenia rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Choć za pracę w soboty i niedziele górnicy otrzymują wynagrodzenia wyższe niż za dni robocze, to ogólny fundusz płac w PGG nie wzrósł. Tym samym, mimo wzmożonego wysiłku i pracy w dni wolne, górnicy nie zarabiają więcej. Jak podkreśla Rafał Jedwabny, przewodniczący Sierpnia'80 w PGG, aby wypłacić weekendy, spółka zmniejsza wynagrodzenia w tygodniu.

Rozmowy z zarządem spółki i wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem nie przyniosły porozumienia. Mimo iż towarzyszyły im, między 21 a 23 grudnia, 24-godzinne blokady surowca. Akcję przeprowadzono wówczas w 10 kopalniach. Jak podkreślali związkowcy, chodziło o to, aby nie narażać w okresie świąt odbiorców na zakłócenia w dostawach energii.

Związkowcy chcą też rozmawiać o wzroście płac w spółce w 2022 roku i przyszłości firmy. Średnie pensje, zdaniem górników, powinny urosnąć minimum niespełna 400 zł – do poziomu 8 200 zł brutto.

Blokady transportu węgla. Zakłócą dostawy energii?

Związkowcy liczą na powrót do negocjacji. Jeszcze przed świętami przedstawiciele związków deklarowali, że są gotowi do wznowienia negocjacji w każdym terminie przed zaplanowaną na 4 stycznia blokadę wysyłki węgla z kopalń. Problem w tym, że – jak donosi Business Insider – w PGG wystarczy pieniędzy najwyżej do końca stycznia.