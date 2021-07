Pyton w Katowicach? Kolejna wylinka została znaleziona na osiedlu Tysiąclecia

Pyton grasuje po osiedlu Tysiąclecia? To pytanie zadają sobie przestraszeni mieszkańcy. 21 lipca w godzinach porannych mieszkanka przy Stawie Maroko odnalazła wylinkę Pytona Dywanowego. Liczyła ona ponad 2,5 metra długości. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb.

To już kolejna wylinka na osiedlu Tysiąclecia

Mieszkańcy czują się zagrożeni. W ciągu tygodnia jest to kolejna znaleziona wylinka węża. Kilka dni wcześniej przy ulicy Piastowskiej została znaleziona inna skóra pytona dywanowego. Faktem jest, że wylinki należą do dwóch różnych zwierząt.

Rzecznik prasowy UM w Katowicach apeluje do mieszkańców o czujność.